ARCHIV - 06.10.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Bogen zur Kontaktverfolgung in Gaststätten nach der Corona-Verordnung liegt in einer Gaststätte auf einem Tisch. In Baden-Württemberg soll schon bald die Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie wegfallen. Das Kabinett werde sich voraussichtlich in der kommenden Woche damit befassen, bestätigte das Sozialministerium am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. (zu dpa «Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie soll im Südwesten wegfallen») Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Marijan Murat