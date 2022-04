Gastronomie : Neueröffnung am Feuerwehrmuseum Hermeskeil: Was die Gäste der Gaststätte „Feuerpatsche“ erwartet

Sie haben dem Restaurant am Hermeskeiler Feuerwehrmuseum neues Leben eingehaucht (von links): Küchenchef Thomas Link, das neue Betreiber-Duo Melanie Schmitt und Andreas Bormann sowie Stadtbürgermeisterin Lena Weber freuen sich auf die Wiedereröffnung nach längerer Schließung. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Neue Betreiber haben der ehemaligen Pizzeria am Neuen Markt in Hermeskeil wieder Leben eingehaucht. Am Freitag startet dort der Restaurantbetrieb. Was hinter dem ungewöhnlichen Namen Feuerpatsche steckt und was die neuen Pächter sonst noch verändert haben.