Service : Geänderte Öffnungszeiten des Bürgerbüros in Konz

Geänderte Öffnungszeiten des Bürgerbüros in Konz

Konz Die Corona-Pandemie hat umfassende Auswirkungen auf das tägliche Leben und der Schutz eines Jeden vor einer Ansteckung ist oberstes Gebot. Aus diesem Grund werden die Öffnungszeiten des Bürgerbüros entsprechend angepasst.

Das Bürgerbüro ist wie folgt besetzt und auch telefonisch erreichbar: montags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Persönliche Vorsprachen im Bürgerbüro sollten nur in dringenden Fällen nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung erfolgen. Anträge und Unterlagen, die nicht persönlich abgegeben werden müssen, können per Post übersandt oder in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden.