Aus in Saarburg : Das einzige Geburtshaus der Region schließt – Neuer Plan für Trier

Maria Wallat (rechts) und ihre langjährige Kollegin im Geburtshaus Saarburg, Rebekka Prümm, mit Sohn Emil. Foto: TV/Christian Kremer

Saarburg/Trier Maria Wallat, die wohl bekannteste Hebamme Saarburgs, geht in den Ruhestand. Mit ihrem Arbeitsleben endet die Geschichte der letzten außerklinischen Geburtseinrichtung in Trier und Umgebung. Hoffnung macht jedoch eine neue Initiative in Trier selbst.

Der fünfte Stock im Kreiskrankenhaus in Saarburg gehört nicht ganz zur Klinik. Einige der Räume dort sind die Heimat Maria Wallat. Sie hat dort seit Dezember 2011 ein Geburtshaus.

Die freiberuflich arbeitende Hebamme hat es nach der Schließung der Geburtsstation im Saarburger Krankenhaus aufgebaut. Für die 66-Jährige mit der positiven Ausstrahlung ist es ein Ort, in dem Frauen selbstbestimmt ihr Kind gebären können. Wallat will den Frauen die Würde und die (Wahl-)Freiheit zurückgeben, die ihnen in klinischen Geburtsstationen nicht immer gewährt werden.

Info Maria Wallat hat 44 Jahre als Hebamme gearbeitet Maria Wallat hat seit 1976 insgesamt 44 Jahre lang als Hebamme gearbeitet. In dieser Zeit hat sie laut eigener Schätzung bei 3000 bis 4000 Geburten geholfen. Ihr Examen hat die gebürtige Saarländerin in Heidelberg gemacht. Später hat sie in einer Klinik in Saarlouis gearbeitet, auch zwei Jahre als leitende Hebamme. Dann ging es für Wallat freiberuflich weiter. Bis 2006 arbeitete sie als sogenannte Beleghebamme – freiberuflich, aber zugleich mit Belegvertrag in einer Klinik – in der Geburtsstation in Wadern. Als die dortige Geburtshilfe 2007 schloss, ging Wallat nach Saarburg. Doch auch dort schloss die Geburtsstation am 1. November 2011. Weil Wallat auch Erfahrungen im Geburtshaus Merzig gesammelt hatte, wollte sie selbst ein Geburtshaus gründen. Nach mehr als acht Jahren im Geburtshaus sagt sie: „Die Arbeit hat immer Spaß gemacht.“ Nur der Zirkus rundherum, der Papierkram, das Qualitätsmanagement und die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, habe sie müde gemacht.

Im Gegenteil: Zuletzt drehte sich die öffentliche Debatte sogar um Gewalt im Kreißsaal (siehe Info). Von Hebammen geführte Geburtshäuser wie das in Saarburg bilden da einen Gegenpol. Allerdings schließt nun die einzige Einrichtung dieser Art in der Region Trier. Es gibt jedoch Hoffnung. Eine Initiative will ein neues Geburtshaus in Trier aufbauen.



Das Ende in Saarburg Die Frauen und Familien sollen sich im Geburtshaus wohlfühlen – wie Zuhause. Dem Mann zeige sie zum Beispiel immer sofort, wo er alles in der Küche finde und wie die Kaffeemaschine funktioniere, sagt Maria Wallat. Sie selbst hat sich in ihrem Geburtshaus auch immer wohl gefühlt: „Ich habe hier die schönsten Jahre meines Berufslebens verbracht“, erzählt die Hebammme. 350 Kinder – mehr als 40 pro Jahr – haben Mütter seit 2011 dort geboren.

Zuletzt, nachdem in Trier und im Kreis Trier-Saarburg nur noch das Trierer Mutterhaus der Boromäerinnen Geburtstationen hatte in Trier und in Trier-Ehrang, stieg laut Wallat die Nachfrage weiter, weil insgesamt Alternativen fehlten. „In den vergangenen Jahren musste ich viele Mütter abweisen“, sagt sie. Trotz der großen Nachfrage geht sie nun in den Ruhestand. Mit 66 Jahren schließt sie das Geburtshaus nach mehr als acht Jahren. Anfang April wird es Geschichte sein.

Info Gewalt in der Geburtshilfe In den vergangenen Jahren gehen Vereine wie die Bundeselterninitiative Motherhood offensiver mit dem Thema Gewalt in der Geburtshilfe um. Immer wieder schildern Mütter ihre Erfahrungen mit Gewalt in Geburtskliniken, die sich zum Beispiel in Form von vaginalen Untersuchungen ohne Einwilligung oder durch das Hineinzwingen in bestimmte Geburtspositionen äußert. 2013 wurde der Aktionstag Roses Revolution ins Leben gerufen. Jedes Jahr am 25. November sind seitdem Frauen aufgerufen, vor Kliniken, in denen sie Gewalterfahrungen gemacht haben, Rosen niederzulegen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. 2014 hat die Weltgesundheitsorganisation das Thema Gewalt in der Geburtshilfe zum Schwerpunktthema gemacht. Am 3. Oktober 2019 hat die parlamentarische Versammlung des Europarats, ein Gremium, das aus Mitgliedern der nationalen Parlamente besteht, eine Resolution verabschiedet, mit der die Politik diese Art von Missbrauch und Gewalt verurteilt. Im Text der EU-Resolution 2306 (2019) „Obstetrical and gynaecological violence“ heißt es unter anderem, dass die EU Gewalt gegen Frauen in allen Formen bedauere. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Gewaltausübung auf der Struktur in Krankenhäusern oder der Überlastung des medizinischen Personals beruhe. Das EU-Gremium fordert alle Mitgliedsstaaten auf, dass alle notwendigen vorbeugenden Maßnahmen ergriffen werden, um die Menschenrechte bei der Geburt zu wahren. Zudem sollen die Mitgliedsstaaten Studien zu dem Thema veranlassen.

Traurig sei sie nicht, sagt die erfahrene Hebamme: „Das ist in Ordnung.“ Sie werde zunächst ein paar Monate nach Südeuropa fahren. „Wir sind Camper“, erzählt die lebensfrohe Frau. Dann werde sie sich in erster Linie um ihre drei Enkel kümmern.

Was ein Geburtshaus ausmacht Was ein Geburtshaus ausmacht, wird richtig klar, wenn man durch die Räume geht. Die Einrichtung des Entbindungsraums, der Ruheräume und des Bads mit Geburtswanne strahlt weniger Sterilität aus als Kreißsäle in Kliniken.

Das ist Absicht, denn: „Die Geburtshilfe ist ein hochsensibler Bereich“, erklärt Wallat. Das werde nicht immer berücksichtigt in den Kliniken. Die Bedürfnisse der Frauen würden oft zu wenig beachtet: „Wenn in acht Stunden zehn Kinder zur Welt kommen, kann ich die Frauen nicht individuell betreuen und ihnen zum Beispiel eine Stunde lang das Händchen halten“, sagt Wallat.

Im Geburtshaus sei das hingegen jederzeit möglich. Jede Frau bekomme das, was sie wolle. Es werde immer nur eine Geburt auf einmal geplant. Das Maß aller Dinge sei dann gegenseitiges Vertrauen zwischen Mutter und Hebamme. Dabei kommt es laut Wallat auch schon mal zu außergewöhnlichen Erlebnissen.

So habe sie 2019 zum Beispiel vor einer Geburt Silvester gefeiert. Die Familie der Mutter habe die Salate mit gebracht. Und das Kind war auch am Ende auf der Welt. Es ist wohl eines der letzten, die im Saarburger Geburtshaus geboren wurden.



Auswirkungen „Was nun?“, ist die Frage, die sich viele wegen der Schließung stellen. Schließlich bricht die einzige außerklinische Alternative für eine Geburt im Raum Trier weg. Nur in Merzig gibt es noch ein Geburtshaus, das einzige im Saarland.

Monopolist für Geburtsstationen bleibt das Mutterhaus, wo jedes Jahr an beiden Standorten in Trier-Mitte und Ehrang zusammen rund 2500 Kinder geboren werden. Melanie Germeshausen, Vorsitzende des Hebammenverbands für die Region, sagt: „Die Schließung des Saarburger Geburtshauses verschärft die Einschränkung der Wahlfreiheit des Geburtsortes weiter.“ Das sei zu bedauern.

Ähnlich sieht es Lea Apel aus Pellingen, Expertin für Hypnobirthing – eine Methode der Geburtsvorbereitung, die Frauen vermittelt, auf die angeborenen Fähigkeiten des Körpers zu vertrauen.

Apel engagiert sich in dem regionalen Netzwerk „Wurzeln und Flügel“ (www.eltern-in-trier.de), in dem sich Mütter zusammengetan haben, die sich auch beruflich mit dem Thema Geburt und Baby auseinandersetzen: zum Beispiel Hebammen oder Stillberaterinnen.

Das Netzwerk beobachtet laut Apel ein größer werdendes Interesse an Selbstbestimmung und Mitspracherecht über die Art und Weise, wie und wo die Geburt stattfindet. Die Wahlfreiheit über den Geburtsort in der Region schwinde jedoch.



Neue Hoffnung Deshalb hat das Netzwerk einen Plan entwickelt. Und dieser Plan führt zurück zum Geburtshaus in Saarburg und zu Wallat. Denn Hebamme Rebekka Prümm, die nach ihrem Examen 2014 ihre berufliche Karriere in Saarburg begonnen und Wallat drei Jahre lang unterstützt hat, bis sie selbst Mutter wurde, ist ebenfalls Teil des Netzwerks.

Prümm sagt: „Wir wollen nicht hinnehmen, dass Mütter ihre Kinder nur noch in einer Klinik zur Welt bringen können.“ Deshalb gründe das noch lose organisierte Netzwerk zurzeit einen Verein: „Wurzeln und Flügel – Verein für bedürfnisorientiertes Familienleben“ soll er laut Prümm heißen. Und der Verein soll dann das eigentliche Ziel verfolgen: „Wir wollen ein Geburtshaus in Trier errichten“, sagt Prümm.