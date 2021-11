Konzert : Dreifacher Geburtstag und eine Power-Ballade

Freudenburg Die Metallica-Tributeband My’ Tallica gastiert im Freudenburger Ducsaal und bringt dort die Fans zur Ekstase.

Drei Generationen jubeln inzwischen der 1981 in Los Angeles gegründeten Heavy-Metal-Band Metallica zu. My’ Tallica ist eine Tribute­band, deren Original­treue sogar von Metallica selbst respektiert wird. Dieses Erlebnis eines unverwechselbaren Sound mit berühmten Titeln wie „Enter Sandman“, „Master of Puppets“, „Seek an destroy“ und vor allem „Nothing else matters“, haben die Fans jetzt im Freudenburger Ducsaal gefeiert.