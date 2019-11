Gedenkfeier : Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Osburg

Osburg Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet am Samstag, 16. November, 20 Uhr, am Ehrenmal vor der Kirche in Osburg statt. Die Messe um 19 Uhr und das anschließende Gedenken werden vom Männergesangverein und vom Musikverein mitgestaltet.