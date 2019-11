Geschichte : Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Konz Zum Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewalttaten findet am Volkstrauertag, Sonntag, 17. November, in der Stadt Konz eine Gedenkfeier statt. Die Feierstunde beginnt um 12 Uhr am Ehrenmal „Auf dem Sprung“ in Konz und wird von Schülern des Gymnasiums Konz mitgestaltet.

Für den musikalischen Rahmen sorgt der Musikverein Concordia Konz. Mit der feierlichen Kranzniederlegung durch den VdK-Ortsverband Konz und die Freiwillige Feuerwehr Konz endet die Veranstaltung.