Trauer : Ökumenischer Gedenkgottesdienst

Saarburg In der Pfarrkirche St. Laurentius in Saarburg gibt es am Freitag, 18. Juni, um 19 Uhr einen Gedenkgottesdienst. Es wird für die Patienten des Kreiskrankenhauses und die Bewohner des Seniorenheimes St. Franziskus Saarburg gebetet, die vom 15. Oktober 2020 bis zum 15. Mai 2021 verstorben sind.

Der Gottesdienst soll auf dem Trauerweg helfen, der durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie zusätzlich schwer fällt.

Zu dem Gottesdienst ist eine Anmeldung beim Evangelischen Gemeindebüro Saarburg notwendig. Wer möchte, dass für seine Angehörigen namentlich gebetet wird, muss dort auch seine Einwilligung dazu geben, und zwar bis Dienstag, 15. Juni, unter der Telefonnummer 06581/2397 oder per E-Mail an saarburg@ekkt.de.