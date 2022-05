Forschung und Recherche : Seit 17 Jahren auf der Suche nach Schicksalen im KZ Hinzert: Beate Welter, Leiterin der Gedenkstätte, geht in den Ruhestand

Beate Welter wird mit einer Tagung zu den vergangenen 15 Jahren Forschung im KZ Hinzert in den Ruhestand verabschiedet. Foto: TV/Anna Hartnack

Hinzert-Pölert Nach 17 Jahren als Leiterin der Gedenkstätte KZ Hinzert geht Beate Welter in Rente – aber sie nimmt jemanden speziellen mit in den Ruhestand. Worauf sie stolz ist, und was sie gerne noch erledigt hätte, hat sie dem TV erzählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Hartnack

Als sie anfing, saß sie ganz alleine im Büro. Also – fast alleine. Mit dabei waren von Anfang an ihre Hunde. Mittlerweile hat Beate Welter, Leiterin der Gedenkstätte Hinzert, ein Team. Dieses Team wird nun bald ohne sie auskommen müssen. Nach 17 Jahren als Leiterin der Gedenkstätte geht die 68-Jährige Ende des Monats in den Ruhestand.

„Ich habe von Anfang an hier Gruppen betreut“, sagt die promovierte Historikerin. „Außerdem habe ich pädagogische Arbeit gemacht.“ Aufgebaut ist die Dauerausstellung in der Gedenkstätte nach Themen, und stets festgemacht an Namen und Biografien von Häftlingen, Ermordeten und Tätern. Zu sehen sind unter anderem Lageruniformen, die Überlebende des KZ Hinzert dem Museum zur Verfügung gestellt haben. Auf der Jacke befand sich hinten ein großer weißer Punkt: eine Zielscheibe. Im Fall eines Fluchtversuchs. Der jüngste Häftling, von dem man in Hinzert weiß, war bei Einlieferung 14 Jahre alt: Dimitri Pitrejanko. Er wurde weiter nach Buchenwald deportiert – es gibt keine Hinweise darauf, dass er das KZ wieder verlassen hat. „Mein Ziel ist nicht, dass die Menschen betroffen sind“, sagt Beate Welter. „Sondern bewegt.“

INFO Tagung: Rückschau zu 15 Jahren Forschung Auf der Tagung in der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert werden in verschiedenen Vorträgen ausgewählte Themen zur Geschichte des Lager vorgestellt. Sie zeigen die Fortschritte der vergangenen 15 Jahren in der Aufarbeitung der Geschichte dieses KZ. Die Häftlingskategorien „Eindeutschungspolen“ und „Fremdenlegionäre“ stehen im Mittelpunkt von Vorträgen. Zum Abschluss der Tagung wird die französische Fernsehdokumentation „Ces traces qui restent“ gezeigt. Veranstaltet wird die Tagung von der rheinland-pfälzischen Landeszentrale für politische Bildung. Beginn der Tagung: 10 Uhr Reguläre Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr; Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11 bis 17 Uhr. Infos unter www.gedenkstaette-hinzert-rlp.de Telefon 06586/99 24 93

Wichtig war ihr bei Beginn außerdem, dass Hinzert auch überregional bekannt wird. Der Schwerpunkt der überregionalen Zusammenarbeit liegt auf Luxemburg, denn viele luxemburgische Männer kamen ins KZ Hinzert. Zur Bekanntheit gehört auch, dass Historiker zu Hinzert forschen. „Jeder ehemalige Praktikant der Gedenkstätte hat sich in der Forschung auch mit Hinzert befasst“, sagt Welter. Zum Beispiel mit den Fremdenlegionären oder den Nacht-und-Nebel-Gefangenen (siehe Info).

Stolz ist Welter auf den Wissenssprung beim Thema „Eindeutschungspolen“ durch die Arbeit der Gedenkstätte. Männern aus dem Gebiet des heutigen Polens, Belarus, Russlands und der Ukraine waren Liebesbeziehungen mit deutschen Frauen verboten. Wenn die aber – meistens wegen einer Schwangerschaft – ans Licht kamen, stellte man anhand von vorgegebenen äußeren Erscheinungsmerkmalen fest, ob die Männer „deutsch genug aussahen“, um eingedeutscht zu werden. Im KZ Hinzert wurden die osteuropäischen Männer so lange gefangen gehalten, bis man dort über deren Eindeutschung entschied. Bewähren sollten sie sich als Wächter. Die Verwandten wurden anhand der gleichen Kriterien evaluiert. Waren auch sie „deutsch genug“, entschied der Kommandant des Lagers über die Eindeutschung. Fiel die Entscheidung positiv aus, mussten sie die deutsche Frau heiraten.

Zusammen wohnen durfte das Paar nicht. Die Frauen wurden zwei Jahre ins Frauen-KZ Ravensbrück gebracht. Zur Geburt durften sie nach Hause, mussten aber drei Monate später zurück ins KZ. Die Kinder blieben bei den Großeltern. Oft auch bis zum Erwachsenenalter, denn zahlreiche Mütter überlebten das KZ nicht. Mit vielen Nachkommen aus diesen Beziehungen hat Beate Welter als Teil ihrer Forschung sprechen können. „Ich habe mit keinem dieser Kinder aus solchen Beziehungen gesprochen, die ein normales Verhältnis zu ihren Eltern hatten. Sie sind traumatisiert“, sagt Welter.

Stolz ist Welter auch auf die Beziehungen, die sie mit den Luxemburger Überlebenden und deren Nachkommen hat. Sie war seit Beginn ihrer leitenden Funktion bei den Gedenkveranstaltungen in Luxemburg anwesend. „Ich habe mich an den Rand gesetzt“, sagt sie. „Niemand hat am Anfang mit mir geredet. Nach sechs Veranstaltungen haben sie gemerkt, wie ernst wir es mit der Aufbereitung und Gedenkarbeit meinen. Die Luxemburger haben mich begrüßt: Moien, schön, dass Sie hier sind.“

Beate Welter freut sich auf die Rente, zusammen mit ihrer treuen Begleiterin. „Als ich angefangen habe, habe ich gesagt, ich übernehme die Leitung nur, wenn ich meinen damaligen Golden Retriever mitbringen kann,“ sagt Welter. Heute begleitet sie die Mischlingshündin Dragutza jeden Tag zur Arbeit. Ihr Name bedeutet lieb, oder goldig, auf Rumänisch. Welter spricht fließend Rumänisch – auch ihre Dissertation hat sie über rumänische Geschichte verfasst.

Nun ist Welter in ihrer letzten Arbeitswoche. „Ich hatte gehofft, dass ich bis zur Fertigstellung des neuen Nebengebäudes hier bin.“ Noch ist es von einem Baugerüst verhüllt. Zwei Seminarräume und das Büro ziehen dort ein. Dann hat die Abteilung Pädagogik im Hauptgebäude mehr Platz. Welters Ziel für die Schülergruppen: dass sie über Ausgrenzung nachdenken und sprechen, über Artikel 1 des Grundgesetzes, und dass sie verstehen, warum sich auch die Polizei an Regeln halten muss.

Einerseits komme sie jeden Morgen ganz normal zur Arbeit: Computer einschalten, E-Mails beantworten. Andererseits: „Das ist kein Job von neun bis 17 Uhr“, sagt sie. Einige Geschichten nehme sie mit nach Hause. „Ich lese nicht jeden Tag Berichte von Häftlingen“, sagt sie. Was sie über die schlimmen Foltern im KZ Hinzert weiß, sagt sie in Vorträgen nicht. Sie möchte den Menschen ihre Würde nicht noch einmal nehmen.