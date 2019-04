Ab sofort können Besucher in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Hinzert mithilfe einer App auf den Spuren des fiktiven Häftlings Lycien wandeln.

Der Besucher geht dazu nach draußen, setzt sich seine Kopfhörer auf und trifft gehend und hörend im weitläufigen Gelände immer wieder zufällig auf eine von neun Stationen, an der der fiktive Häftling Lycien erzählt, was er in der Zeit des Nationalsozialismus in Hinzert gesehen und gefühlt hat.

Die mit Musik unterlegte Hörgeschichte erlebt man am besten allein, indem man sich ganz darauf einlässt, sagt der Autor Nico Czaja. Er hat die Geschichte anhand dokumentierter Zeitzeugenerzählungen geschrieben, in Absprache mit den betroffenen Gruppen. Die App dazu wurde in Kooperation mit Kommunikationsdesign-Studierenden der Hochschule der Bildenden Künste Saar und der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz in einem dreieinhalbjährigen Prozess entwickelt.

Die App bewegt die Besucher sprichwörtlich und ganz real. Weiterer Bericht folgt.