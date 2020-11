Corona-Pandemie : Gedenkstätte KZ Hinzert für Publikumsverkehr geschlossen

Hinzert (red) Die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert ist pandemiebedingt seit Montag, 2. November, für das Publikum geschlossen. Sämtliche geplante und gebuchte Führungen sowie Veranstaltungen in diesem Zeitraum fallen aus oder werden auf einen späteren Termin verlegt.

Dies gilt mindestens bis zum 30. November. Die Gedenkstätte ist weiter telefonisch, per Post oder E-Mail erreichbar. Publikationen zur Gedenkstätte können während dieser Zeit ausschließlich bei der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz bestellt werden. Dies geht per Post, per Mail oder über die Datenbank unter www.politische-bildung-rlp.de.