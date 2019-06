Aktion : Hinzerter Appell: Aufruf zum Einmischen

Hinzert-Pölert (red) Der Förderverein Gedenkstätte KZ Hinzert ruft zum Einmischen auf. Der Verein empfinde Unbehagen über die in vielen Ländern Europas aufgekommenen europafeindlichen und geschichtsrevisionistischen Bewegungen.

Seit Jahresbeginn wurde gemeinsam überlegt, Ideen zusammengetragen, in einer Schreibwerkstatt Textentwürfe verfasst, diskutiert, verworfen, umformuliert, dann an einzelnen Formulierungen gefeilt. So heißt es nun programmatisch im Text: „Wir wollen Erinnerung bewahren, Gedenken schützen, Unterbrechung schaffen. Wir stellen uns gegen alle Versuche, die Verbrechen des Nazi-Regimes zu verharmlosen. Die Verleugnung der Schande entwürdigt die Opfer und den Widerstand gegen die Gewaltherrschaft erneut. Es liegt uns am Herzen, die früheren Orte des Terrors, die heutigen Erinnerungsorte, zu schützen und sie vor der Banalisierung sowie der Zerstörung zu bewahren.“