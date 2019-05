später lesen Kriminalität Gefährliche Aktion: Unbekannte sägen Maibaum in Saarburg an FOTO: Florian Blaes FOTO: Florian Blaes Teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum 1. Mai in Saarburg den Maibaum auf dem Wiesengelände im Bereich der Leukmündung an der Saar angesägt. Der durch den Saarburger Heimatverein aufgestellte, etwa 15 Meter hohe Baum ist nach Angaben der Polizei offenbar mit einer Handsäge in einer Höhe von 60 Zentimetern über dem Boden zu etwa drei Vierteln durchgeschnitten worden, ohne dass er umstürzte. (red)