Waldumbau wegen des Klimawandels Irscher Gemeinschaft pflanzt in diesem Jahr bereits 9000 Bäume

Nach vielen trockenen Jahren ist der Wald weiterhin in Gefahr. Der Klimawandel nimmt Fahrt auf. Spätestens seit den Dürresommern in den Jahren 2018 bis 2022 sind Forstleute und Waldbesitzer in Sorge. Aktuelle Hauptbaumarten wie die Fichte vertragen dieses Extremwetter nicht und sind dem Borkenkäfer bereits in großer Zahl zum Opfer gefallen. In Irsch zeigen sich große Kahlflächen in den Wäldern um die Irscher Spein und im Neunhäuser Wald.