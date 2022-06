Bauarbeiten : Ab Dienstag Baustelle am Hermeskeiler Stadtausgang – Gehweg an der B327 wird saniert

Ab Dienstag Baustelle am Hermeskeiler Stadtausgang – Gehweg an der B327 wird saniert

Am Hermeskeiler Stadtausgang in Richtung Thalfang/Abtei wird ab Dienstag, 28. Juni, der Gehweg (hier rechts im Bild) saniert. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Autofahrer müssen sich ab Dienstag am Hermeskeiler Stadtausgang Richtung Abtei auf eine halbseitige Sperrung der B 327 einstellen. Was dort passiert und wie lange die Bauarbeiten voraussichtlich dauern.

Ab diesem Datum kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier Sanierungsarbeiten an dem Gehweg an. Auf einer Länge von 1300 Metern ab dem Stadtausgang Hermeskeil werde die Asphaltdeckschicht erneuert, teilt die Landesbehörde mit. Für die Dauer der Arbeiten ist laut LBM eine halbseitige Sperrung der Straße in diesem Abschnitt notwendig. Sofern das Wetter mitspiele, könne die Sanierung bis zum 8. Juli abgeschlossen sein, heißt es auf TV-Nachfrage.

Da der Gehweg auf den ersten Blick noch in einem ordentlichen Zustand zu sein scheint, hat sich der TV nach dem Anlass der Arbeiten erkundigt. Dazu teilt ein Mitarbeiter des LBM mit, dass der Bund als Eigentümer an dieser Stelle „keinen weiteren Nutzen mehr an diesem Gehweg“ sehe. Wenn die Stadt Hermeskeil kein Interesse an dem Weg gehabt hätte, wäre dieser zurückgebaut worden.