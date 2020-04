Corona-Krise : Ein ganzes Dorf feiert am Bildschirm

Geisfeld Die Gemeinde Geisfeld trifft sich über Facebook und Youtube virtuell zum Fassanstich.

Eigentlich sollte am vergangenen Wochenende die Kirmes in Geisfeld stattfinden – eigentlich. Wenn nicht die Corona-Pandemie ausgebrochen wäre. Was in den vergangenen Jahren so selbstverständlich war – feiern, sich treffen, zusammen etwas trinken und jemanden, den man länger nicht gesehen hat, in den Arm nehmen –, ist in diesem Jahr nicht möglich.