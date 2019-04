Der Sportverein Geisfeld richtet von Freitag, 26. April, bis Montag, 29. April, die Kirmes im Bürgerhaus und auf dem Bürgerhausvorplatz aus. Los geht das Fest am Freitag um 19 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Ortsbürgermeister Theo Palm.

Die Kirmes-Disco im Bürgerhaus beginnt um 21 Uhr.

Am Samstag steht um 9.30 Uhr die Anwanderung des Vereins Erholungsgebiet Hochwald in Geisfeld auf dem Programm. Der Festgottesdienst mit Feier der Jubiläumskommunion startet um 17.15 Uhr in der Pfarrkirche Rosenkranzkönigin. Ab 20 Uhr wird die Kirmes am und im Bürgerhaus gefeiert.

Am Sonntag ist um 10.30 Uhr ein Frühschoppen vorgesehen. Ab 14 Uhr steht buntes Kirmestreiben auf dem Programm sowie Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus. Der Musikverein Geisfeld gibt um 16 Uhr ein Kirmeskonzert. Am Montag klingt die Kirmes ab 18 Uhr aus.

Für das leibliche Wohl ist laut Veranstalter bestens gesorgt.