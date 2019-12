Kommunalpolitik : Konz verplant erstmals Geld für eine zweite Zufahrt nach Roscheid

Konz 100 000 Euro sind für die Anbindung des Wohngebiets an den überörtlichen Verkehr vorgesehen. Diese könnte auch für eine Straßensanierung gebraucht werden.

Der Konzer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung das Investitionsprogramm für die kommenden Jahre verabschiedet. Insgesamt will das Gremium mehr als 8,8 Millionen Euro in 95 Projekte in der Stadt investieren. Viel Geld fließt in Schulen und Kindergärten – unter anderem in Karthaus, Könen, Roscheid und Ober­emmel – sowie in die Erschließung von Neubaugebieten am Berendsborn (eine Million Euro) sowie in Oberemmel (Im Petschel/740 000 Euro).