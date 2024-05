Ermittlungen laufen weiter Nach Automatensprengung und Unfall in Wincheringen: Drei Männer in U-Haft

Erst die Explosion, dann ein Unfall und später eine mehrstündige Großfahndung samt Hubschraubereinsatz an der Obermosel: Nach einer Geldautomatensprengung in der Filiale der Volksbank in Wincheringen sind die mutmaßlichen Täter mit dem Fluchtfahrzeug mitten im Ort spektakulär verunglückt. Der Fahrer habe an der Ecke Bahnhofstraße die Kontrolle über den Wagen verloren und sei seitlich in den Mühlenbach gerutscht, hieß es da. Die mutmaßlichen Automatensprenger flüchteten zu Fuß. Später wurden drei Männer festgenommen.