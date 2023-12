Nach den Attacken So geht es weiter mit den Geldautomaten in Zerf und Temmels

Um 3.15 Uhr am frühen Montagmorgen des 27. März 2023 schreckt ein lauter Knall die Anwohner in Temmels aus dem Schlaf. „Es hat eklig gewummst. Das Haus hat vibriert“, sagt eine Frau aus der Nachbarschaft damals zum Volksfreund. Automatenknacker haben den Geldautomaten am Norma-Parkplatz mitten im Ort gesprengt. Die Täter hinterlassen einen zertrümmerten Automatenstandort und fliehen. Ähnlich läuft es Ende November in Zerf. Die Täter dringen am 27. November gegen 1.30 Uhr in die dortige Volksbank-Filiale ein. Dort sprengen ebenfalls bisher Unbekannte den Geldautomaten. Sie hinterlassen ebenfalls ein Trümmerfeld. Das Gebäude wird schwer beschädigt. An beiden Standorten sind die Geldautomaten seit den Taten außer Betrieb.