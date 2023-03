Nach Automatensprengungen Sparkasse schließt Geldautomaten im Kreis Trier-Saarburg

Die brachiale Gewalt, mit der kriminelle Banden auch im Raum Trier versuchen, an den Inhalt von Geldautomaten zu kommen, hat sich Ende Dezember in Trierweiler-Sirzenich gezeigt. Die SB-Station der Sparkasse wurde durch eine gewaltige Explosion komplett zerstört. „Es war Glück, dass da kein Passant in der Nähe war“, sagt Peter Späth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Trier. Auch im Ermesgraben in Schweich sei das so gewesen. „Das alles hat dramatische Dimensionen erreicht.“