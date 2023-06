Verkürzte Öffnungszeiten Viele Geldautomaten schließen früher: Was bedeutet das für Besucher von Kneipen und Festen?

Kalendarisch beginnt der Sommer erst am 21. Juni. Das Wetter erinnert mancherorts allerdings jetzt schon an die wärmste Jahreszeit. Das bedeutet auch: mehr Feste und längere Nächte in der Region. Bei den meisten Feierlichkeiten ist noch immer keine Kartenzahlung möglich. Besucher müssen also genug Bargeld mitbringen, denn zu später Stunde sind die Geldautomaten nicht mehr geöffnet. Bei der Sparkasse sind die Terminals zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen, einige Automaten der Volksbank geben ab 22 Uhr kein Bargeld mehr aus. Auf dem Land sind SB-Stationen ohnehin ein rares Gut. Die Banken erklären, woran das liegt.