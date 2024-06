Trotz Wetter-Hürden Premiere gelungen: Grimburger wollen Rockfestival an der Burg wiederholen

Die Reaktionen im Internet sind eindeutig: „Genialer Abend“, „Mega-Event“, „grandiose Kulisse“ und „gerne wieder“ – so lauten Kommentare in den sozialen Netzwerken über das erste Sauscheid Open-Air an der Burg Grimburg. Ein kurzes Video der Veranstalter bei Facebook hätten am Tag nach dem Rockfestival schon 14.000 Menschen angesehen, freut sich Organisator Sebastian Dellwing.