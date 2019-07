Volksfest : Gelungener Stadtfest-Start: Hermeskeiler haben Lust zu feiern

Da raucht es noch kräftig: Mit den Kanonenschüssen der Stadt Soldaten ist am Samstag das Stadtfest in Hermeskeil eröffnet worden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Ein Festakt ohne Zwischenfälle, ein prall gefülltes Zelt und viele gut gelaunte Gäste: Die Hermeskeiler haben am Samstag einen gelungenden Start ihres Stadtfests gefeiert. Ein Trio stand dabei unter besonderer Beobachtung.

Gut gelaunt wirken auch der Noch-Stadtbürgermeister Mathias Queck (CDU) und seine Nachfolgerin Lena Weber (SPD), die zum offiziellen Fest-Startschuss – dem Fassanstich – gemeinsam auf der Bühne stehen. Als Queck die neue Stadtchefin begrüßt, die am kommenden Dienstag in der ersten Sitzung des neuen Stadtrats ernannt wird, brandet Jubel auf. Weber freut sich über den großen Andrang im Festzelt: „Dass so viele Leute hier sind, ist ganz toll. Das ist ein überwältigendes Bild“, lobt sie und applaudiert dem Publikum.

Als besondere Gäste begrüßt der Stadtchef ein Team der Benefiz-Radtour „Vor-Tour der Hoffnung“, die am 12. August gegen 13 Uhr in Hermeskeil Station machen wird. Die Fahrer, darunter prominente Politiker und ehemalige Spitzensportler, sammeln auf ihrer dreitägigen Tour durch den Kreis Trier-Saarburg Spenden für krebskranke Kinder. Im Zelt gehen deshalb kleine Spenden-Dosen herum. Johnny Klein, Mitorganisator der Benefiztour, ermuntert die Gäste: „Wir würden uns freuen, wenn hier einiges für den guten Zweck zusammenkäme.“ Mit ihm nach Hermeskeil gekommen ist Guido Kratschmer, ehemaliger Leichtathlet und Gewinner der Silbermedaille im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal. Kratschmer berichtet ein wenig aus seiner sportlichen Karriere, erzählt vom Boykott der Spiele 1980 in Moskau, der ihm die Chance auf eine Goldmedaille verwehrt habe. Auch er wirbt für die „Vor-Tour der Hoffnung“: „Ich war schon auf Krebsstationen. Wenn man so etwas sieht, dann weiß man, wofür wir das hier machen.“