Kommunalpolitik : Gemeinde Beuren lädt ein zu Infotreffen über Dorferneuerung

Beuren (red) Eine Einwohnerversammlung zur Dorferneuerung in Beuren beginnt am Montag, 21. September, um 19 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses. Laut der Ankündigung im Amtsblatt geht es an dem Abend unter anderem um den aktuellen Stand der Projekte im Rahmen der Dorferneuerung in dem Hochwaldort.

