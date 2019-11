Kommunalpolitik : Gemeinde Greimerath will kräftig investieren – Sorgen bereitet der Wald

Abgestorbene Fichten wie in diesem Wald in Hessen haben auch den Forstleuten im Hochwaldort Greimerath das Leben schwergemacht. Der Holzverkauf spült in diesem Jahr keinen Gewinn in die Kasse – was die Gemeinde angesichts vieler anstehender Projekte besonders schmerzt. Foto: dpa/Uwe Zucchi