Mobilität : Ohne Fahrer unterwegs – Irsch bewirbt sich um Zuschüsse für selbst fahrende Kleinbusse

Dieser Kleinbus fährt bereits im bayerischen Bad Birnbach völlig autonom, also ohne Fahrer, Menschen an ihr Ziel. Ähnliches hat auch die Gemeinde Irsch im Blick. Foto: Herbert Thormeyer

IRSCH/Saar Irsch bewirbt sich um ein Kleinbussystem, People Mover genannt, das Bürger in autonom fahrenden Mobilen nach Saarburg und zurück bringen soll. Zur Finanzierung hofft die Gemeinde auf hohe Bundeszuschüsse.

Wozu die Fastnacht nicht alles gut sein kann. Sie könnte Irsch zu einem Vorreiter in Sachen Mobilität der Zukunft machen. Wie beides zusammenhängt, erklärt der Irscher Ortsbürgermeister Jürgen Haag: „Die Karnevalsgesellschaft Närrisches Saarschiff hat für ihr Begegnungshaus Forum Humorum Zuschussmittel bekommen. Bei der Übergabe haben wir zufällig von dem LandMobil-Projekt erfahren“, informiert Haag in der ersten Arbeitssitzung des neu gewählten Ortsgemeinderats. Bewusst habe man das Thema aus dem Wahlkampf herausgehalten. Kreis und Verbandsgemeinde seien aber informiert gewesen.

Von Irsch aus könnten mit den People Movern das Saarburger Schulzentrum und der Bahnhof fahrplanunabhängig vor allem für Menschen erreichbar sein, die kein Auto haben oder nicht mehr Auto fahren können. Sogar Schoden und Zerf rücken bereits für einen Anschluss ins Blickfeld. Ein erster Antrag, der noch bis Mitte September – vor allem bei der Finanzierung – verfeinert werden muss, ist gestellt. Haag sagt: „Wenn das klappt, sind wir eine von 44 Gemeinden in ganz Deutschland, in denen das eingeführt wird.“

Mit dem Modell- und Demonstrationsvorhaben „LandMobil – unterwegs in ländlichen Räumen“ unterstützt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beispielhafte Projekte, die geeignet sind, die Mobilität der Menschen in den ländlichen Räumen zu verbessern. Die Gemeinde Irsch rechnet mit rund 200 000 Euro Gesamtkosten für die Einführung der Kleinbusse und hat bei einer Förderquote von 90 Prozent Zuschüsse in Höhe von 180 000 Euro beantragt. Parallel will sich die Gemeinde den Sachverstand der Verbandsgemeinde, von Hochschulen und Herstellerfirmen sichern. „Letztere könnten doch Irsch kostengünstig Fahrzeuge zur Verfügung stellen, um sie in der Praxis zu testen“, wünscht sich der Ortschef.