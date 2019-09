Kommunalpolitik : Großes Engagement – kleine Kapitaldecke

Ein Urnenbaumgrabfeld könnte in Neuhütten auf der oberen Ebene des Friedhofs angelegt werden. Das Foto ist von dort aus aufgenommen. Foto: Ursula Schmieder

Neuhütten Neuhütten kommt an Investitionen nicht vorbei – für die positive Dorfentwicklung wie als Nationalparkgemeinde.

Der Haushaltsplan für 2019 und 2020 sorgt für betroffene Mienen im Neuhüttener Ortsgemeinderat. Das Thema habe ihnen Sorgen bereitet, kommentierte Ortsbürgermeister Peter Koltes, der erst seit Juli im Amt ist. Denn wohl schon 2023 wird Neuhüttens Eigenkapital aufgebraucht sein. Errechnet wird es in kommunalen Haushalten aus Vermögenswerten wie Gebäuden oder Gemeindewald abzüglich Schulden. Ende 2020 sind es voraussichtlich nur noch 365 000 Euro – bei Schulden von 1,4 Millionen Euro, davon 473 000 Euro für Investitionskredite.

Dennoch muss die Gemeinde weiterhin investieren. So etwa in die Zweckverbands-Kindertagesstätte im Ort. 2020 sollen dort für 33 000 Euro die Toiletten saniert werden, wofür der Haushalt insgesamt 38 048 Euro vorsieht.

Kaum aufschiebbar sind auch je 15 000 Euro für ein Urnenbaumgrabfeld in Neuhütten und Mobiliar fürs Bürgerhaus Muhl, die neue Nationalpark-Service-Station. Und mit 5000 Euro Planungskosten in 2020 für den Ausbau der Landesstraßen-Ortsdurchfahrt aus Richtung Züsch kündigen sich weitere dringende Investitionen an. Hinzu kommen Ausgaben wie 10 000 Euro für Dorferneuerungskonzepte und 2500 Euro für drei Vereine, Kulturträger des Dorfes. 7000 Euro für den Bebauungsplan Nationalparkcamp Muhl werden von einer „fast vollständigen Förderung“ abhängig gemacht.