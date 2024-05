Nachtragshaushalt bewilligt Wann geht es los mit den Bauarbeiten für die neue Kita in Pellingen?

Neue Baugebiete bringen mehr Bürger in den Ort. In Pellingen sind es derzeit 1327. Kaum ein anderes Dorf ist so beliebt bei Bauherren. Neben der Natur, der guten Luft und den netten Leuten hat das Dorf eine Grundschule und Gastronomie. Aber vor allem die Nähe zu Trier ist der wichtigste Anziehungspunkt.