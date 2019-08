Kommunalpolitik : Gemeinde Zerf investiert zwei Millionen Euro in Straßen, Kita, Markt und Bauland

Info

Für die Sanierung des Atriumgebäudes an der Schule in Zerf liegt inzwischen ein Bauantrag vor. Die Pläne stellte Ortsbürgermeister Rainer Hansen im Gemeinderat vor. Bauherr ist die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Sie will – nachdem die Realschüler seit knapp einem Jahr alle in Kell unterrichtet werden – das Gebäude instandsetzen und dort künftig eine zweizügige Grundschule mit acht Klassen unterbringen.

Laut den Plänen wird das Gebäude energetisch saniert, aber in seinen Strukturen grundsätzlich kaum verändert. Neu gebaut werden sollen allerdings eine Rampe am Eingang und ein einfacher Aufzug (Hebebühne), um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Der zurzeit nicht genutzte Innenhof soll für alle zugänglich gemacht werden und von jedem Klassenraum aus direkt erreichbar sein. Da die Grundsubstanz des Gebäudes „in Ordnung“ sei, würden die Kosten grob auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt, sagte Hansen. Wenn die Arbeiten im Herbst ausgeschrieben würde, könnte 2020 Baubeginn sein. Die Gemeinde Zerf müsse nun „in die Pötte kommen“ und überlegen, was sie mit dem weiteren Schulgebäude machen wolle, das für die Grundschule nicht benötigt wird.