Leerrohre für Glasfasernetz : Gemeinde Züsch will Voraussetzung für schnelleres Internet schaffen

In Züsch beginnt bald der Ausbau der L166. Bislang will dies kein Internetanbieter nutzen, um Glasfaser-Leerrohre für eine schnellere Datenübertragung zu verlegen. Die Gemeinde will daher selbst aktiv werden. . Foto: dpa/Jan Woitas

Züsch/Hermeskeil Im Frühjahr soll der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Züsch beginnen. Die Gemeinde setzt auf eine Landesförderung, um im Zuge dieser Arbeiten Leerrohre für Glasfaserkabel verlegen zu lassen. Damit wäre zumindest die Voraussetzung geschaffen, um irgendwann in Zukunft schnellere Internetverbindungen im Ort zu erreichen.

Dabei würde sich ein Aufrüsten in Züsch anbieten. Denn ab Mai soll dort die Ortsdurchfahrt (L 166) auf einer Länge von einem Kilometer ausgebaut werden. Die VG-Werke planen zusätzlich umfangreiche Arbeiten am Kanal- und Leitungsnetz. Nach Meinung des Züscher Gemeinderats wäre dies der ideale Zeitpunkt, um auch Leerrohre für Glasfaserkabel zu verlegen. Deshalb will der Rat aktiv werden und wird dabei von der Verbandsgemeinde unterstützt.

Denn die VG hat 2016 im Zuge des Breitbandausbaus im Landkreis von allen ihren Ortsgemeinden die Zuständigkeit in Sachen Breitbandversorgung übernommen. Wie VG-Mitarbeiter Friedbert Knop in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss mitteilte, bietet das Land Rheinland-Pfalz ein Förderprogramm zur Verlegung von Leerrohren an, in die dann später die Glasfaserkabel eingezogen werden könnten. Von sich aus habe bislang habe kein Internetanbieter Interesse bekundet, in Züsch tätig zu werden.