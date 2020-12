Kostenpflichtiger Inhalt: Hunderttausende Euro weniger in Gemeinde-Kassen : Wenn die Geldquelle Wald vorerst versiegt

Eindrucksvoller Blick aus der Luft: In einem Waldstück in Rheinland-Pfalz fällt ein Harvester vom Borkenkäfer befallene Fichten. Ähnliche Schäden wie auf diesem Symbolfoto müssen auch manche Gemeindewälder im Hochwald und an der Saar verkraften - mit negativen Folgen für die Gemeindekassen. Foto: Thomas Frey/dpa Foto: dpa/Thomas Frey

Reinsfeld/Saarburg/Kell am See Der Wald steckt in der Klimakrise. Die Folgen treffen viele Gemeinden im Hochwald und an der Saar hart. Wo Holzverkäufe in guten Jahren die Kassen mit bis zu 200 000 Euro füllten, wird für 2021 sogar mit Defiziten gerechnet. Doch es keimt Hoffnung.