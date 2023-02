Kommunalpolitik : Keine neuen Schulden für die Verbandsgemeinde Konz — Gemeinden profitieren von verbesserter Finanzlage

Verbesserte Finanzlage der VG Konz: Davon profitieren auch die Ortsgemeinden, denn die Umlage wird gesenkt. Archivfoto: Klaus Kimmling Foto: Klaus Kimmling

Konz Von verbesserter Finanzlage profitieren auch die Ortsgemeinden: Die Umlage kann von 32 auf 31 Prozent gesenkt werden. Haushalt 2023 wurde mehrheitlich zugestimmt.

Von Jürgen Boie

Die Verbandsgemeinde (VG) Konz hat fünf große Aufgabenbereiche: Schulen, Feuerwehren, die Verbandsgemeindewerke mit den Bereichen Energie, Wasser, Schwimmbad und Digitale Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz sowie Sport und Kultur.

Erstmalig schafft es die Verbandsgemeinde, die Erfüllung der mit diesen Bereichen zusammenhängenden Aufgaben ohne Schulden zu erfüllen. Im vergangenen Jahr konnte sogar ein kleiner Überschuss in Höhe von knapp zwei Millionen Euro erzielt werden. Die Folge: Die Umlage der Ortsgemeinden zugunsten der Verbandsgemeinde kann von 32 Prozent auf 31 Prozent gesenkt werden.

Info Wie künftig mit Störfällen umgegangen wird Die VG-Werke Konz verändern zukünftig ihre Arbeitsweise bei der Bearbeitung von Störfällen bei der Wasserver- und -entsorgung. Bislang rufe man bei den Werken an, wo sich außerhalb der Dienstzeiten ein Anrufbeantworter melde. Ein VG-Mitarbeiter höre die Nachricht ab und setze sich mit dem Anrufer. Zukünftig werde man mit den Stadtwerken Trier kooperieren. Deren Störungsmeldestelle sei immer besetzt. Gesetzliche Vorgaben würden fordern, dass Anrufer nicht mit einer Maschine, sondern mit einem Mitarbeiter sprechen können. Zu oft würden wichtige Informationen auf der AB-Nachricht fehlen. Bei dieser Gelegenheit würde auch auf eine einzige Telefonnummer für Störungsmeldungen umgestellt. Einen genauen Termin für die Umstellung nannte VG-Werke-Leiter Ralf Zorn noch nicht.

Nicht nur die VG kann aufatmen, sondern auch die zu ihr gehörenden Ortsgemeinden profitieren von der verbesserten Finanzlage der VG. Denn erstmalig seit „Milljunnen Jahren“ ist der Haushalt der VG ausgeglichen. Der Überschuss von knapp zwei Millionen Euro wird an die Ortsgemeinden ausgezahlt. Dieses Geld unterstützt diese, ihrerseits auch ausgeglichene Etats zu erzielen.

Die Rückzahlung der „überschüssigen“ Gelder aus der VG-Umlage an die Orte wurde in einem Schreiben an Bürgermeister Joachim Weber zwar prinzipiell begrüßt, jedoch in seiner praktischen Durchführung ohne den entsprechenden Ansatz im Haushaltsplan als problematisch eingestuft. Denn wäre die Auszahlung der Gelder im Jahr 2023 an die Ortsgemeinden im Haushaltsplan aufgeführt, wäre dieser wieder defizitär. Und das wiederum würde zu einer Erhöhung der VG-Umlage auf Seiten der Ortsgemeinden führen.

Weber erklärte dazu, dass der Einwand gemeinsam mit der Kommunalaufsicht geprüft worden wäre. Diese hätte die geplante Rückzahlung der Gelder an die Ortsgemeinden aber akzeptiert. Im Klartext: Die Ortsgemeinden würden die Rückzahlung erhalten, und die VG-Umlage würde auch wie beschlossen gesenkt.

Dieser Punkt war aber schon der so ziemlich einzige mit Diskussionsbedarf. Der Haushalt an sich fand in allen Fraktionen große Zustimmung. Seine Kernpunkte: Der Haushalt hat ein Volumen von knapp 20 Millionen Euro.

Die wichtigsten Investition fallen an im Bereich Gewässerrenaturierung (Konzer Bach: zwei Millionen Euro, Mausbach in Tawern: rund eine Million Million Euro), und in der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (etwa 1,5 Millionen Euro).

Insgesamt investiert die VG fast zehn Millionen Euro, von denen etwas mehr als 50 Prozent durch Kredite gedeckt sind.

Alle Fraktionen im VG-Rat lobten besonders den eingeschlagenen Weg hin zur Energie-Autarkie. Die vorab angekündigte Karte der VG, in denen Freiflächen für Fotovoltaik-Anlagen ausgewiesen werden, wurde im Schnelldurchlauf vorgestellt. Ergebnis: In fast allen Ortsgemeinden der VG befinden sich geeignete Flächen. Die Karte wird in den nächsten Tagen unter www.konz.eu abrufbar sein.

Im Einzelnen lobte die CDU-Fraktion, dass es möglich sei, fast zehn Millionen Euro zu investieren. Der Dank des Fraktionsvorsitzenden Josef Weirich galt den Feuerwehren und aktiven Helfern.

Aber auch für die gute Arbeit in der Konzer Verwaltung unter der Leitung von Bürgermeister Weber und für die konstruktive Zusammenarbeit im VG-Rat fand Weirich lobende Worte.

Für die SPD stimmte Fraktionsvorsitzender Peter Lauterborn dem Haushalt zu. Seine Anmerkungen waren eher ergänzender Natur (noch größere Anstrengungen in der Bildung, im Wohnungsbau, im ÖPNV, im Klimaschutz). „Der Haushält enthält vieles, was wir in unserer Partei unterstützen, beziehungsweise selbst beantragt haben“, meinte Lauterborn.

Karl-Georg Schroll (Fraktionsvorsitzender Grüne/B 90): „Wir tragen den Haushalt mehrheitlich mit.“ Schroll fand ebenfalls lobende Worte für die angestrebte Energie-Autarkie, sprach sich aber dafür aus, bereits bebaute und versiegelte Flächen wie Parkplätze stärker ins Visier zu nehmen. Außerdem sei noch großes Potenzial im Bereich Heizungen in gemeindeeigenen Gebäuden, das auszuschöpfen ein wichtiger Schritt beim Klimaschutz sei.

Er forderte, wie auch sein SPD-Kollege, noch eine Verstärkung der Sozialarbeit in den Schulen.

Für die FWG betonte Dieter Klever seine Freude über den ausgeglichenen Haushalt. Er forderte aber noch stärkere Anstrengungen im Hochwasserschutz, bei dem es ihm zu langsam vorangehe. Außerdem mahnte er an, dass die Jugendarbeit sich nicht nur auf die Stadt Konz konzentrieren dürfe.

FDP-Fraktionschef Jürgen Thelen zeigte sich erfreut, dass die Finanzlage die notwendigen Investitionen uneingeschränkt zulasse. Als FDP trete man stets für eine schlanke Verwaltung ein. Aber man sehe auch, dass man in Teilbereichen dringend Verstärkung brauche. Insofern sei es vertretbar, auch dem Stellenplan, der insgesamt fünf Stellen in der Verwaltung vorsehe, zuzustimmen.

Nach den Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden reagierte Bürgermeister Weber: „Das Thema Klimaschutzmanager wird gemeinsam mit dem Kreis vorangebracht.“