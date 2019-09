Dorfentwicklung : Hentern will weiter wachsen

Hier kann jetzt schon geerntet werden: Gemüse aus dem neuen Dorfgarten gehört zum Angebot des ersten Henterner Herbstmarktes. Foto: Herbert Thormeyer

HENTERN Gemeinderat favorisiert im Doppelhaushalt neues Bauland vor anderen Projekten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Thormeyer

Die berühmten blühenden Landschaften – in Hentern sind sie inzwischen Realität. In der Dorfmoderation ist ein neues Bewusstsein für die heimische Natur entstanden, mit Blühwiesen, Dorfgarten, Wissensweg und am Sonntag auch mit dem ersten Herbstmarkt auf dem Dorfplatz.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde jedoch deutlich, dass das alles nicht automatisch Selbstläufer sein müssen. Ratsmitglied Jens Franzen fordert: „Wir müssen weiter Interesse im Dorf wecken.“ Claudia Dengler bedauert: „Der Wissensweg wird noch viel zu wenig genutzt.“ Edgar Mohnsmann will, dass sich im Oktober noch einmal alle Akteure der Dorfmoderation zusammenfinden, um herauszufinden, wie die Initiativen am Leben erhalten werden können.

info Erster Herbstmarkt am Sonntag Premiere: Am Sonntag, 22. September, findet von 10 bis 16 Uhr der erste Henterner Herbstmarkt auf dem Dorfplatz statt. Er ist ein Resultat der Dorfmoderation. Angeboten werden regionale Erzeugnisse, darunter die ersten Produkte aus dem neuen Dorfgarten, hausgemachte Leckereien, Gegrilltes aus dem Smoker, Viez, Wein und Bier aus der Region, Kaffee und Kuchen. Ferner gibt es eine Tombola. Veranstalter ist die Ortsgemeinde. Mitwirkende sind die Jugendfeuerwehr, der Pfarrgemeinderat, der Förderverein Kindertagesstätte Zerf und die Regionalgruppe Hentern blüht auf.

Wie attraktiv Hentern inzwischen ist, zeigt sich an der Nachfrage nach Bauland. 19 zusätzliche Parzellen sollen es bei der Erweiterung des Baugebietes Wolfsgalgen werden. Gut zehn Anfragen liegen Ortsbürgermeister Michael Marx bereits vor. So schätzt er auch den Rücklauf durch den Grundstücksverkauf hoch ein: „Von einer Million Euro an Erschließungskosten könnten direkt 400 000 Euro zurückfließen.“

Außerdem stehen noch hohe Beträge für den Neubau einer Kita, einem Ärztehaus und einem Multifunktionalen Begegnungszentrum im Haushaltsentwurf für dieses und das nächste Jahr. Verbandsgemeindebürgermeister Jürgen Dixius rät: „Es müssen erst einmal Zuschüsse beantragt werden.“ Die Kommunalaufsicht verlange einen Förderungsnachweis.

Die Finanzabteilung der Saarburger Verwaltung bekommt viel neue Rechenarbeit. Etliche Punkte der Investitionen wurden in der Sitzung verschoben oder mit neuen Summen bewertet.