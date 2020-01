Baumhäuser für die Cloef : Die Saarschleifenlodge nimmt Gestalt an

Dreisbach Die Bauarbeiten am ehemaligen Haus Becker bei Dreisbach beginnen. Dafür hat der Mettlacher Gemeinderat den Weg freigemacht.

Von Margit Stark

Ende des Jahres sollen die ersten Gäste ins Haus Becker einziehen. Damit sich der Traum von Michael Lenz in zwölf Monaten erfüllt, sollen Handwerker nach den Worten des Projektentwicklers noch im Januar mit den Sanierungsarbeiten in dem Traditionsgasthaus beginnen. Dass jetzt mit dem Bau der Saarschleifenlodge begonnen werden kann, dafür hat der Mettlacher Gemeinderat in seiner Sitzung kurz vor Weihnachten den Weg frei gemacht. „Der Zahn der Zeit hat an dem Gebäude genagt“, sagt der Unternehmer aus Reimsbach. Als eine große Herausforderung nennt er die Erneuerung des Daches.

Doch nicht nur mit dem einst so beliebten Ausflugslokal am Eingang der Saarschleife hat Lenz Großes vor: Neben den 13 Ferienwohnungen im Haupthaus will er auf dem Grundstück sogenannte Baum- und Saarhäuser hochziehen. „Mitten im Landschaftsschutzgebiet ‚Steilhänge der Saar’ sollen zwölf bis 18 Stück entstehen – in ressourcenschonender Holzbauweise“, sagt er. Die Bauweise: aufgestelzt, als Duo oder freistehend.

„Alle sind komplett ausgestattete Einheiten mit Miniküche, Bad und WC und bieten Platz für zwei bis sechs Personen.“ Von den Balkonen der 13 Wohnungen, die im Haupthaus geplant sind, werden die Touristen den Weitblick auf die Saarschleife haben. „Der Blick aus dem Fenster in die wunderschöne Natur ist fantastischer als jeder Film im Fernsehen“, sagt er.

Doch nicht nur in der Natur will er sein Projekt, das er auf rund drei Millionen Euro beziffert, realisieren, sondern auch mit ihr. „Der Bau der Saarschleifenlodge erfolgt minimalinvasiv. Das Haupthaus wird im Bestand saniert, die Baum- und Saarhäuser profitieren von den Gemeinschaftsräumen der Saarschleifenlodge.“ Ob Biomasse-Energie, Fotovoltaik oder Wasserkraft: Der Projektentwickler will nach seinen Worten ein umweltverträgliches und ressourcenschonendes Energieprogramm. Auch dem Werkstoff Holz kommt laut Lenz eine besondere Rolle zu. „Es sind Gespräche mit Herstellern von Passiv-Holzhäusern im Gange.“

Aus der unmittelbaren Nachbarschaft werden nach seiner Darstellung die Lebensmittel bezogen, die in der Saarschleifenlodge auf den Tisch kommen werden. „Die Äpfel kommen aus dem Saargau, der Spargel aus der Beckinger Aue, die Marmelade aus der Reimsbacher Manufaktur, das traditionell hergestellte Brot aus Niederlosheim, das Wild aus heimischen Wäldern und das Schwein vom Forsthof in Nunkirchen, der möglichst alle Teile von dem geschlachteten Tier verwendet“, zählt er auf. Serviert werde alles auf Geschirr, das von Villeroy & Boch hergestellt wird, einem Welt-Unternehmen, das „seinen Sitz um die Ecke“ habe. Über die Übernachtungspreise hat er sich auch schon Gedanken gemacht: Zwischen 79 und 139 Euro sind pro Einheit für zwei bis vier Personen zu bezahlen.

Dass wieder Tourismus an diesen Ort zurückkehren soll, nennt Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer eine positive Sache. „Zunächst unterstützt das Vorhaben die in den vergangenen Jahren begonnene dynamische Entwicklung der Gemeinde Mettlach“, sagt der Verwaltungschef. Das Projekt nennt er eine „Bestätigung der Tourismus-Destination Saarschleife – auch mit Blick auf die immer größer werdende Bedeutung alternativer Übernachtungsmöglichkeiten“. Mettlach strebe wieder Platz eins bei den Übernachtungszahlen im Grünen Kreis an.

„Wir haben es mit einem Investor zu tun, der uns von Beginn an den Eindruck vermittelte, an einer nachhaltigen Entwicklung dieser Schlüsselimmobilie interessiert zu sein. Inzwischen hat sich der Eindruck bestätigt. Dazu nimmt der Investor einen nicht geringen Geldbetrag in die Hand“, sagt Kiefer mit Blick auf die geschätzte Investitionssumme von rund drei Millionen „Was nicht nur die Hoffnung nährt, dass mit dem direkt an der Saar gelegenen repräsentativen Hauptgebäude und den daneben liegenden ‚Saarhäusern’ ein gelungenes Ensemble entstehen kann.“

Das Haus Becker ist genau unterhalb der Aussichtsplattform des Baumwipfelpfads an der Saarschleife. Foto: Michael Lenz/Johanne und Ulrich Wilsdorf/Ralf Lorscheider

Die Ansicht zeigt, wie die Gebäude der Saarschleifenlodge aussehen sollen. Foto: Michael Lenz/Johanne und Ulrich Wilsdorf/Ral Lorscheider