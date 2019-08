Keine Finanzspritze vom Land : Gemeinderat Paschel streitet um Zuschuss für Straße

Paschel Die Gemeinde Paschel hofft auf eine Förderung des Landes für den Ausbau der Brunnenstraße. Doch nun kam zum achten Mal eine Absage – weil der Ort das Projekt finanziell allein stemmen könne. Der Gemeinderat sieht das anders.

Mit diesem Instrument, das im Landesfinanzausgleichsgesetz verankert ist, greift das Land Rheinland-Pfalz strukturschwachen Kommunen unter die Arme. Aus dem Topf werden allerdings nur solche Projekte gefördert, „die das Gemeinwohl erfordert“ und für die keine anderen Landesmittel abrufbar sind. Acht-mal hat die Gemeinde Paschel laut Ortsbürgermeister Maurice Meysenburg bereits für ihre Brunnenstraße Zuschüsse aus dem I-Stock beantragt. Acht-mal gab es eine Absage von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, so auch für 2019. Die Gemeinde hat zwischenzeitlich mit dem Ausbau begonnen und ihn 2018 abgeschlossen.

Der Gemeindehaushalt Paschels für 2019 und 2020 kann jeweils nicht ausgeglichen werden. Einkalkuliert sind Fehlbeträge von etwa 50 700 Euro beziehungsweise rund 47 400 Euro. Allerdings reichen laut VG-Kämmerer Wolfgang Pfeifer die vorhandenen finanziellen Mittel aus, um diese Defizite auszugleichen – ohne Kredite aufnehmen zu müssen. Die Gemeinde bleibe „schuldenfrei“. Auch für die geplanten Investitionen sei kein Kredit erforderlich. In 2019 sind 25 000 Euro für den Erwerb eines Grundstück und einen Hausabriss geplant, 1200 Euro für Einrichtung im Bürgerhaus. Für das kommende Jahr stehen 50 000 Euro im Plan für eine Beteiligung Paschels an der notwendigen Erweiterung des Kindergartens Zerf. Diese Summe wird möglicherweise angepasst, wenn die Kosten für das Projekt genau feststehen.

„Ich finde das nicht in Ordnung, es regt mich auf“, erklärte Paschels Ortschef in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „Die Guten, die sparen, sind am Ende die Gestraften“, beklagte er. Wer als Gemeinde Schulden mache, bekomme dagegen Unterstützung. So würden oft große Projekte gefördert, und für die Kleinen bleibe nichts mehr übrig. Als Ursache für seinen Ärger nannte Meysenburg die Begründung des Landes für die Zuschussabsage. Die ADD habe sinngemäß mitgeteilt, dass Paschel finanziell zu gut dastehe, um eine Förderung in Anspruch nehmen zu können.