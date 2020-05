PELLINGEN Gemeinderat Pellingen braucht in Coronazeiten wegen der Abstandsregeln für seine Sitzung die ganze Sporthalle. Bauvorhaben, Kita und der Windpark werden vorangebracht.

Einige Projekte können sich in Pellingen richtig ziehen. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich der Ortsgemeinderat mit dem Baugebiet Höthkopf-Stückelgrube. Und jetzt verursachte die zweite Änderung des Bebauungsplanes wieder großen Diskussionsbedarf. Das Grundstück, um das es geht, hat es nämlich in sich: Hanglage, fünf Meter hoch und eine teure Sicherung wäre nötig, wenn hier nicht gebaut wird. Zwei Apartmenthäuser hat Investor Marcel Buzziol hier oberhalb schon hingestellt, obwohl ein Gutachten von einer Bebauung abgeraten hat.

Doch dann kam die Planoffenlegung vom 17. Februar bis 20. März. Vier Nachbarn gaben umfangreiche Stellungsnamen ab. Die so genannten Petenten (von Petition- Bittschrift, Eingabe) formulieren darin den Vorwurf einer „Gefälligkeitsplanung“, sehen sich durch erhöhtes Verkehrsaufkommen in ihrer Wohnqualität beeinträchtigt oder befürchten sogar eine Wertminderung ihrer Gebäude. Ein Punkt nach dem anderen wurde in der Sitzung durch Wolfgang Willems mit Rechtsvorschriften entkräftet. In der Abwägung wurden sämtliche Argumente widerlegt.