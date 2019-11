Rat wählt Ortsbürgermeister : Amtsinhaber in Heddert macht’s doch noch einmal

Heddert Bei der Kommunalwahl im Mai hat Josef Wagner nicht mehr als Gemeindechef in Heddert kandidiert. Inzwischen hat er es sich anders überlegt. Damit ist nun auch der letzte vakante Ortsbürgermeister-Posten im Kreis Trier-Saarburg besetzt.

Wagner hatte am 26. Mai nicht mehr für das Ehrenamt kandidiert, auch sonst gab es keinen Bewerber. Die Gemeindeordnung regelt in so einem Fall, dass der neu gebildete Gemeinderat einen Ortsbürgermeister wählt. In der ersten Sitzung Anfang Juli war jedoch kein Interessent in Sicht. An diesem Montagabend aber gibt es einen Vorschlag: Josef Wagner. In geheimer Wahl geben die sechs Ratsmitglieder ihre Stimme ab. Das eindeutige Ergebnis: sechs Mal Ja.