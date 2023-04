Dorfentwicklung Neuer Bürgermeister plant Schilder-Inventur

Größeren Beratungsbedarf gab es noch wegen der Verkehrsprobleme an der Wellener Brücke. Sitzungsleiter Seeck bedankte sich bei der Verbandsgemeinde Konz für den Einsatz, um zu einer Lösung zu kommen. Demnach wird die Moselbrücke zwischen Wincheringen und Wormeldingen morgens einseitig in Richtung Luxemburg befahrbar sein. Ab etwa 10 Uhr wird dann die Fahrtrichtung geändert, und bis zum nächsten Morgen kann die Brücke nur in Richtung deutsches Moselufer befahren werden.