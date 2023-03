Umwelt „Gemeinsam pflanzen für den Wald der Zukunft“

Vor wenigen Tagen bot das Forstamt Saarburg im Rahmen von gemeinsamen Baumpflanzungen in Palzem, Wincheringen und Mandern den Bürgern die Möglichkeit, sich für den Wald zu engagieren. Dabei wurden an der Obermosel 500 Laub- und Nadelbäume gepflanzt, darunter Spitzahorne, Esskastanien, Nußbäume, Eichen, Linden, Elsbeeren, aber auch Douglasien und Küstentannen. Hier waren es Jugendliche und Erwachsene, die sich bei der Aktion für eine rasche Aufforstung einbrachten. Anders in den Wäldern der Gehöferschaften Alten und Blees in Mandern. Dort engagierten sich 20 Kinder und Jugendliche der Jugendgruppe Mandern. Neben dem Pflanzen von Laubbäumen wie Erle und Esskastanie stand hier die Mischung unterschiedlicher Baumarten im Vordergrund. Tatkräftige Unterstützung erfuhren die jungen Waldfreunde durch Erwachsene. Gemeinsam konnte der schützende Wildzaun aufgestellt werden. „Nur so haben die jungen Bäume eine Zukunft und können ohne Einfluss des Wildes wachsen!“ bestätigt der zuständige Förster Joachim Haupert und lobt besonders die generationsübergreifende Aktion für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung.