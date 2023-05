Neues Gemeinschaftsorchester Harmonie im Hochwald: Drei Musikvereine machen gemeinsame Sache

Schillingen/Kell am See/Waldweiler · Die Musikvereine aus Schillingen, Waldweiler und Kell am See haben sich zusammengetan und das Gemeinschaftsorchester Hochwaldharmonie gegründet – mit einem gut besuchten Konzert. Die Auftritte werden künftig kaum weniger werden.

03.05.2023, 12:13 Uhr

Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Aus drei mach eins: Die Musikvereine aus Waldweiler, Kell am See und Schillingen haben sich zu einem Gemeinschaftsorchester zusammengeschlossen. Entstanden ist das Orchester, das künftig den Namen „Hochwaldharmonie“ trägt. Am vergangenen Samstag spielten die Musiker ihr erstes gemeinsames Konzert – zur Gründung.