Freizeit : Stadtrallye in Hermeskeil

Stadtrallye in Hermeskeil

Hermeskeil (red) Eine neue Stadtrallye hat das Netzwerk „Familienfreundliche Region Hermeskeil“, bestehend aus Mehrgenerationenhaus, Stadtbücherei, Jugendpflege, Familiennetzwerk Hafen und der Tourist-Information Hermeskeil, hat in Kooperation mit den Hermeskeiler Kindertagesstätten erarbeitet.

Am Tag der Familie startet er am Samstag, 15. Mai, zum ersten Mal. Herunterladen kann man sich den Streckenverlauf sowie den Fragebogen auf www.hermeskeil.de unter der Rubrik Tourismus (Fit&Aktiv). Die knapp vier Kilometer lange Strecke führt Familien durch die Stadt und lässt sie viel erkunden – auch Ecken, die noch weniger bekannt sind. Eine weitere Strecke, die durch das Erholungsgebiet Pflanzgarten führen wird, befindet sich in der Planung.