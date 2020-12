Dorfleben in Serrig : Wie Serrig seine Gemeinschaft stärkt

Serrig Die Genossenschaft Serrig Lebenswert (Sele) bringt Ideen von Projektgruppen voran und verbindet Generationen zu einer aktiven Dorfgemeinschaft.

Diese Initiativen laufen in Serrig im Rahmen des Projekts aktive Dorfgemeinschaft und werden von der Genossenschaft unterstützt: Aktionen von Selma Bada im Deutsch-Französischen Freiwilligendienst, Aktionen im Freundschaftskreis mit Charbuy, wie das Online-Diner und der Patisserie-Workshop. In Planung ist ein Dorfgarten mit Ideenwettbewerb und weitere Workshops im Advent, die die Genossenschaft Sele unterstützen will. Projektgruppen, die sie bereits unterstützt hat, sind die Begegnungsstätten Dorfcafé und Feierabendtreff, Neues aus Serrig und die Apfelernte für eigenen Saft für Serrig und die Region, die Montagsmacher, Oldies sind Goldies und die Allesnäher.

So werden beispielsweise Anschubfinanzierungen getätigt, wie die 3000 Euro für Stoff, aus dem die Gruppe „Allesnäher“ raffinierte Beutel und andere Behältnisse geschneidert haben. Die Sachen werden auf https://www.saarkind.com/allesnäher angeboten und der Erlös fließt in neue Produkte.

Die Wahl fiel auf eine Genossenschaft, weil sie gegenüber einem Förderverein einen klaren Vorteil bietet. „Ein solcher Verein darf ja keine Gewinne machen“, ist für Vorstandsmitglied Petra Haupert das schlagende Argument. Der Sele fiel es so leicht, die mehr als 50 Apfelbäume der Ortsgemeinde zu pachten, diese zu pflegen und in der diesjährigen Saison aus 1300 Äpfeln Saft pressen zu lassen, der wiederum verkauft wird.

Gleichwohl ist die Gesellschaftsform einer Genossenschaft nicht für jedes Dorf, das eine aktive Dorfgemeinschaft aufbaut, ideal. Matthias Faß, Berater für aktive Dorfgemeinschaften der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, sagt: „Andere nutzen lieber den Förderverein.“ Das Modell der aktiven Dorfgemeinschaft wurde in Mannebach entwickelt und mit Hilfe seines Erfinders Bernd Gard weiter verbreitet. Es geht darum, dass Bürger zusammen Visionen und Initiativen für ihre künftige Dorfgemeinschaft entwickeln, in der möglichst alle gerne und lange gesund leben können. Am Anfang stehen Infoveranstaltungen und Zukunftswerkstätten. An dem Modell beteiligen sich neben Serrig auch Trassem, Kastel-Staadt, Ayl, Merzkirchen, Taben-Rodt und Saarburg. „Serrig ist mit der Genossenschaft ein tolles Vorbild“, findet Faß. „Seit 2016 wird der Aufbau aktiver Dorfgemeinschaften gefördert“, sagt die Sprecherin der Verbandsgemeinde, Nathalie Hartl. Zuschüsse kommen aus Leader-Mitteln der Europäischen Union.

Neben den aktiven Dorfgemeinschaften haben sich weitere Initiativen gebildet. So gibt es beispielsweise die Nachbarschaftshilfe in Fisch, einen Dorfladen in Mandern, die Initiative Aktives Kell am See oder die Gruppe Hentern blüht auf.