Wanderung : Geologischer Lehrpfad Nittel-Wellen-Machtum

Nittel Die Geschichts- und Kultufreunde Nittel laden am Samstag, 22. Juni, zu einer Wanderung als Rundweg über den Internationalen Geologischen Lehrpfad Nittel, Wellen, Machtum mit dem Geologen Michael Ullman ein.

Der Lehrpfad bietet an 15 Standorten im Bereich der Gemeinden Nittel, Wellen und Machtum (Luxemburg) Neuigkeiten über die geologische Entwicklung der Landschaft an der Obermosel/südlichen Weinmosel. Themen sind unter anderem Pflanzen im Naturschutzgebiet „Nitteler Fels“ sowie Böden, Muschelkalk, Kiese, die Gipsherkunft und das Mammut, das im Mai 2019 im Nitteler Bürgerhaus viele Interessenten anlockte. Die Wanderung ist einschließlich

Rückweg cirka 7 Kilometern lang und dauert cirka 3 Stunden. Die Führung endet auf halber Strecke vor dem Ortseingang von Wellen auf dem Platz vor dem Bahntunneleingang am Moselradweg. Gewandert wird auf etwas schwierigen Wanderwegen, entsprechendes Schuhwerk und Trittsicherheit sind erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz Nittel. Die Teilnahme ist kostenfrei. Infos unter www.gkf-nittel.de