Pandemie : Geräte zeigen notwendige Lüftungsintervalle an: Landkreis stattet Schulen mit C02-Meldern aus

Trier/Saarburg Der Landkreis Trier-Saarburg hat 400 sogenannte C02-Melder (Kohlenstoffdioxidmelder) angeschafft, die in diesen Tagen an die Schulen in der Trägerschaft des Kreises verteilt worden sind.

Die Messgeräte werden aufgrund der Corona-Pandemie in den Bildungseinrichtungen eingesetzt. Sie sollen die Luftqualität auf Basis des Kohlenstoffdioxidgehaltes kontinuierlich messen und den Lehrkräften vor allem auch als Hilfsmittel dienen, um einzuschätzen, wann in den einzelnen Räumen gelüftet werden muss.

Gekauft wurden zwei verschiedene Gerätetypen – zum einen reine CO 2 -Melder, zum anderen Partikelmessgeräte, die ebenfalls eine CO 2 -Messung vornehmen. Die C0 2 -Melder sind mit einer akustischen Warnfunktion ausgestattet. Bei Überschreitung des kritischen Wertes ertönt ein Warnsignal. Es verstummt erst dann, wenn der Raum gelüftet wird und die Luftqualität wieder unter dem Grenzwert liegt. Die Partikelmessgeräte reagieren auf die Anzahl der Partikel in der Luft und zeigen nicht akustisch, sondern visuell anhand einer Ampelfunktion an, wann und wie lange gelüftet werden muss.

Die Geräte sollen die Lehrer und Lehrerinnen vor allem darin unterstützen, ein Gefühl für die notwendigen Lüftungsintervalle in dem jeweiligen Klassenraum zu erhalten. Dabei ist neben der Raumgröße auch die Anzahl der Schüler und Schülerinnen, die sich in der jeweiligen Klasse aufhalten, ausschlaggebend. Entsprechend dieser Faktoren kann es sein, dass der einzelne Raum in einer Unterrichtsstunde nur wenige Minuten gelüftet werden muss.