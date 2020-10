Schnelles Internet : Gerangel um Glasfaserausbau in Ayl: Einigung angestrebt

Ayl Zwei Firmen wollen in der Gemeinde für schnelles Internet sorgen. Doch lohnt sich das Geschäft nur für ein Unternehmen.

Doch dann trat die Firma Inexio auf den Plan. Laut deutschem Telekommunikationsgesetz sind beide Unternehmen zur Kontaktaufnahme für den Abschluss von Verträgen sowie zum Ausbau berechtigt. Die Firma Inexio beruft sich darauf, dass sie bereits vor neun Jahren Glasfaser bis in den Ort ausgebaut hat und sich damals bereits viele Bewohner von Ayl und Biebelhausen für einen Anschluss bei ihr entschieden hätten. Damals ging es um Anschlüsse der Sorte Fibre to the Curb (FttC), was so viel bedeutet wie Glasfaser bis zum Verteilerkasten. Für die Strecke vom Verteilerkasten bis zum Haus werden dabei Kupferleitungen genutzt. Nun geht es um FttH (Fibre to the Home), also Glasfaser bis in die Wohnung. Damit werden Internetgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich erreicht. Es begann ein Wettlauf um die Kunden.