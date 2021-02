Porträt : Ein Ortsbürgermeister will in den Landtag

Der vielfach engagierte Kommunalpolitiker Gerd Benzmüller kandidiert für die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 14. März. Foto: TV/Privat

Ockfen Gerd Benzmüller tritt für die FDP als Direktkandidat für den Landtag im Wahlkreis Konz/Saarburg an. Der Geschäftsmann, der eine Firma mit 50 Mitarbeitern aufgebaut hat, hat 30 Jahre lang Erfahrungen in der Kommunalpolitik gesammelt.

Gerd Benzmüller ist einer, der sich hochgearbeitet hat. Hauptschule, Lehre, Arbeit auf dem Bau, dann Meisterschule in Saarbrücken mit Abschluss Elektroinstallateurmeister. Mit 25 Jahren gründet Benzmüller seinen eigenen Betrieb, der stetig wächst: von null auf 50 Mitarbeiter im nun 25. Jahr. Mittlerweile hält der 49-Jährige nur noch 20 Prozent seiner Firma, die übrigen 80 Prozent hat er an zwei Mitarbeiter verkauft. Er ist weiter beratend tätig und übernimmt kleinere Projekte.

„Ich habe noch genug Pöstchen, um die Zeit zu verbringen“, sagt der ledige Ockfener schmunzelnd. Er ist Sachverständiger für die Handwerkskammer Trier, in deren Vorstand er mitarbeitet. Er ist Kreishandwerksmeister sowie Vorsitzender der Kreishandwerksmeister im Land und ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Koblenz.

Info Die drei entscheidenden Politikfelder Die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, gehört für Gerd Benzmüller zu den drei entscheidenden Politikfeldern für den nächsten Landtag. Die Wirtschaft zu unterstützen, damit sie wieder auf die Beine kommt, ist für den Ockfener ein weiteres wichtiges Thema. Benzmüller: „Ich habe Bedenken, dass viele kleine und mittelständige Betriebe es nicht schaffen. Friseurbetriebe beispielsweise haben bislang von den Novemberhilfen gerade mal einen Abschlag erhalten. Da bekomme ich viele Anrufe, die Menschen haben Existenzängste.“ Auch an dritte Stelle kommt für den FDPLer ein Wirtschaftsthema: das Thema Fachkräfte und wie man sie finden kann. Hin- und hergerissen sei er, was ausländische Kräfte angehe. Benzmüller: „Wir müssen uns öffnen. Aber dann sehe ich auch, wie schwer es zuweilen ist, unsere Sprache und unser Wertesystem zu vermitteln.“

Und dann gibt es im Leben des Ockfeners, der gerne wandert, Ski fährt und einen Faible für Weinbau hat, das große Feld der Politik. Seit rund 30 Jahren ist Gerd Benzmüller im Ockfener Gemeinderat aktiv, seit 2014 ist er in seinem Heimatdorf Ortsbürgermeister. Seit 20 Jahren arbeitet er zudem im Verbandsgemeinderat mit, im Kreistag seit 15 Jahren. Als Ortsbürgermeister sind ihm auch die Ockfener Vereine wichtig, in den meisten ist er noch unterstützendes Mitglied. Lange war er in der Feuerwehr und bei den Karnevalsfreunden aktiv.

Hintergrund So lief die Nominierung Die Mitgliederversammlung der Landesvereinigung der FDP Rheinland-Pfalz hat Gerd Bernzmüller im September 2020 einstimmig als Direktkandidaten für den Wahlkreis 26 Konz/Saarburg nominiert. Er war einziger Kandidat für diesen Posten. Auf der Landesliste steht er auf Platz 22. Der Wahlkreis umfasst die Verbandsgemeinden Hermeskeil, Konz und Saarburg-Kell. Dort treten sechs Direktkandidaten von SPD, CDU, Grünen, FWG, FDP und Die Linke gegeneinander an. 2016 hat Claus Piedmont (Konz) bei der Landtagswahl als Direktkandidat der FDP 5,4 Prozent der Stimmen gewonnen. Diesmal tritt Piedmont im Wahlkreis Trier/Schweich an. Bei den Zweitstimmen kam die FDP 2016 im Wahlkreis 26 ebenfalls auf 5,4 Prozent. ¶

An den Tag, an dem das politische Engagement beginnt, kann sich Benzmüller noch genau erinnern. „Es war ein Dienstag zwischen Weihnachten und Neujahr 1990/1991“, sagt der 49-Jährige. Er, damals 20, tut sich mit Gleichaltrigen zusammen. „Wir müssen was verändern!“ ist ihre Überzeugung. Auf Anhieb erringt die Wählergruppe Benzmüller zwei Sitze im Ortsgemeinderat. Heute ist der Kommunalpolitiker froh, dass es keine Fraktionen mehr in diesem Rat gibt. Er stellt fest: „Parteipolitik hat auf den Dörfern nichts zu suchen.“ Das habe er am eigenen Leib erfahren. Da werde nur dagegen gestimmt, weil etwas aus einer anderen Fraktion komme. Ohne Parteien bringe jeder seine Meinung ein und die meisten Beschlüsse fielen einstimmig.

Ansonsten war Benzmüller zunächst ein „glühender Verfechter“ der Freien Wähler. Doch störte ihn, dass diese Gruppierung nicht auf Landesebene antreten wollte. Ein interner Streit unter anderem über diesen Punkt hat ihn vor fünf Jahren mitten in der Legislaturperiode des Kreistags dazu gebracht, in die FDP zu wechseln. Benzmüller: „Die FDP hat mir am besten gefallen. Das ist eine kleine Partei, die meine Interessen vertritt, also für Unternehmer und Selbstständige da ist und die Wirtschaft fördert.“ Gerade im hiesigen Grenzland ohne Großindustrie und mit nur wenigen großen Arbeitgebern müssten die kleinen und mittelständigen Betriebe gestärkt werden. Die Wirtschaftspolitik und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sieht Benzmüller denn auch als sein Spezialgebiet an, zu dem er auch die Fachkräftegewinnung und -ausbildung rechnet.