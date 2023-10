Opa, Lokalpolitiker, Räuber Hotzenplotz „Nicht meckern, mitgestalten“: Deshalb erhält Gerhard Witt-Weustenfeld aus Greimerath die Ehrennadel

Das Land Rheinland-Pfalz hat 1974 eine Ehrennadel gestiftet, mit der langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten in der kommunalen Selbstverwaltung oder die Mitwirkung in Organisationen mit kulturellen oder sozialen Zielen gewürdigt wird. Im Auftrag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Landrat Stefan Metzdorf diese Auszeichnung in einem Festakt jetzt Gerhard Witt-Weustenfeld aus Greimerath für sein Engagement ans Revers geheftet. Es ist eine der höchsten Auszeichnungen auf Landesebene.