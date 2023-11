Gericht entscheidet Gericht erlaubt keinen Asbest-Schotter in Wellener Bergwerk

Spätestens seit 2011, nach dem Einsturz eines Stollens im Bergwerk in Wellen, ist klar, dass der Untertagebetrieb nicht an allen Stellen sicher ist. Einige Hohlräume im Berg, die durch Gesteinsabbau entstanden sind, müssen gestützt werden. Die österreichische Porr AG, welche die TKDZ GmbH seit 2012 betreibt, fährt dazu seit 2015 unbelastetem Abfall wie Gips und Bauschutt in den Berg ein. Nun will sie auch Gleisschotter, der von Bauarbeiten im nord-italienischen Piemont und der Lombardei stammt, in den Stollen bringen. Das führt zu einem Rechtsstreit mit dem Landesamt für Bergbau und Geologie (LGB). Das Problem: Weil das Material gering mit dem krebserzeugenden Giftstoff Asbest belastet ist, will die zuständige Behörde einen entsprechenden Betriebsplan nicht zulassen. Dagegen hat die Firma, die in Wellen laut dem Verwaltungsgericht das größte Bergwerk in Rheinland-Pfalz betreibt, geklagt. Nun ist sie in erster Instanz gescheitert.