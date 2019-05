Urteil im Landgericht : 20-Jähriger muss nach Unfallfahrt in Entziehungsklinik

Konz/Trier Nach einer Art Amokfahrt samt Selbstmordversuch hat das Landgericht Trier einen 20-Jährigen zu einem Aufenthalt in einer Entziehungsklinik verurteilt. Der Mann bekommt zumindest vorerst auch keinen Führerschein mehr.

Das Landgericht Trier hat einen 20-Jährigen zu einem Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann bei einer Autofahrt durch die Verbandsgemeinde Konz mehrere Unfälle verursacht hat. Zudem hat er laut dem Urteil Polizisten beleidigt und einen Rettungswagen beschädigt. Der Mann hat am 23. Oktober 2018 mehrere Autofahrer bedrängt und dann den Wagen seiner Mutter in Selbstmordabsicht aus dem Kreisel gesteuert, der bei Wasserliesch die B 51neu mit der B 419 verbindet.